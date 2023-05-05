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Сегодня, 20:45

Судья Мешков рассказал детали своей травмы: «Во вторник вновь почувствовал дискомфорт»

Микеле Антонов
Корреспондент
Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский арбитр Виталий Мешков в разговоре с «СЭ» рассказал подробности своей травмы.

«Я почувствовал дискомфорт в правой икроножной мышце в первом тайме матча 24 тура «Зенит» — «Динамо», но смог доработать ту игру до конца. После этого мне предоставили небольшой отдых и в 25-м туре я работал только на ВАР. Планировал вернуться в этом туре, но во вторник на тренировке вновь почувствовал дискомфорт. Наступает развязка сезона и все судьи должны быть максимально готовы, в том числе и физически. Надеюсь, что эта пауза позволит окончательно восстановиться и вернуться к решающим играм чемпионата», — сказал Мешков «СЭ».

40-летний арбитр должен был судить матч 26-го тура РПЛ «Ростов» — «Факел», но из-за травмы его заменил Евгений Кукуляк.

Футбол
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
Виталий Мешков
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