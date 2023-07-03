Сутормин заявил, что в «Зените» из года в год высокая конкуренция

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после матча с «Нефтчи» (3:1) высказался о высокой конкуренции в петербургском клубе и настрое команды на новый сезон чемпионата России.

«В «Зените» из года в год высокая конкуренция, этого не избежать. Состав команды регулярно пополняют отличные футболисты. Большой плюс нашего клуба состоит в том, что все ребята стараются, не сбавляют обороты. Последние сезоны доказали, что ребята, которые выходят на замену, играют огромную роль и помогают команде одерживать победы. Уверен, что этот сезон не станет исключением. Будем работать и стараться, чтобы занимать место в стартовом составе и приносить команде победы», — приводит слова Сутормина Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков за 30 матчей.