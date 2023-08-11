Свинов объяснил, почему пропустил третий гол от «Урала»

Вратарь «Спартака» Илья Свинов рассказал, как пропустил третий мяч в гостевом матче с «Уралом» (2:3) в компенсированное ко второму тайму время.

«Что касается третьего гола, было недопонимание. Можно было остаться и без проблем сыграть бы этот мяч. Не разобрались. Видел, хотел среагировать на удар. А получилось, как получилось», — сказал Свинов.

В первом тайме в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который Свинов отразил. По словам вратаря, до матча он изучал манеру исполнения 11-метровых футболистами «Урала».

«Разбирали, смотрели, кто как бьет пенальти. Мишкич обычно бьет в тот угол, куда я и прыгнул. Хорошо, что получилось взять. Помогло ли, что Соболев подсказал? Ребята не говорили, в какой угол мне будут бить», — добавил Свинов.

«Урал» набрал десять очков и вышел на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с девятью баллами опустился на третью строчку.