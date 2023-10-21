Сычев о критике в адрес Джикии: «Не думаю, что нужно разбрасываться такими игроками»

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев прокомментировал «СЭ» ситуацию с защитником красно-белых Георгием Джикией.

«У нас квалифицированных опытных центральных защитников можно по пальцам пересчитать. Я не думаю, что нужно делать категоричные выводы и разбрасываться такими игроками. У любого бывает спад, ошибки. В этом ничего такого нет. Это вопрос к Георгию, как он с этим справится. Как дальше сможет преодолеть этот кризис. Понятно, что сейчас не лучшие времена. В его силах исправить эту ситуацию. В «Спартаке» все настолько стрессоустойчивые, что к любой критике относятся нормально. В этом ничего нет», — сказал Сычев «СЭ».

Джикия с капитанской повязкой вывел сборную России на товарищеский матч с Кенией (2:2).

В текущем сезоне Георгий провел только 6 матчей за «Спартак» в РПЛ. Последний раз защитник выходил в стартовом составе московской команды в матче 7-го тура чемпионата против «Краснодара» (0:2), который прошел 2 сентября.