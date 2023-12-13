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Сегодня, 19:23

Сычев считает, что «Локомотив» поборется за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев оценил выступление железнодорожников в первой части сезона РПЛ.

«Я считаю, что в первой части сезона оценка по игре «Локомотива» должна быть положительной, потому что продолжают борьбу за самые высокие места. Показывают достойную игру. Я считаю, что все покажет весенняя часть сезона, команда еще в борьбе за чемпионство. В первой части сезона РПЛ меня ничего не удивило. Очень радует, что наконец-то есть конкуренция в чемпионате. Приятно наблюдать за «Краснодаром», строится серьезная команда, которая хочет стать чемпионом. Всегда что-то говорят со стороны по таблице, но все покажет игра весной», — приводит слова Сычева Metaratings.ru.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу в чемпионате на четвертом месте с 31 очком, уступая лидирующему «Краснодару» 7 баллов.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Сычев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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