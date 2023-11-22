Сычев строчкой из песни группы «Руки Вверх!» рассказал, как изменился Семин

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал «СЭ», как изменился экс-главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

«Семин изменился. Как в песне: он добрый, нежный и ласковый. Ретро-матч носил дружеский характер, поэтому никаких накачек. Если бы такая игра была в 2004 году, все было бы иначе. Семин перед ретроматчем сказал: «Главное — получите удовольствие». А от Юрий Палыча такое перед играми с ЦСКА никогда не звучало», — сказал Сычев «СЭ».

Игра была посвящена 21-летию «золотого» матча «Локомотив» — ЦСКА. Тогда железнодорожники победили со счетом 1:0 и стали чемпионами России, а единственный гол тоже забил Лоськов.