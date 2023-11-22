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Сегодня, 13:43

Дзагоев: «Спартаку» я сразу сказал: «Не-не-не, это точно»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал, что ему поступали предложения от «Спартака» и «Анжи».

«Анжи» хотел меня заполучить? Было, было. И суммы были очень хорошие (смеется). Насчет «Спартака» — я не помню, какие были суммы, а с «Анжи» 3,5 миллиона евро в год и около одного или двух в виде подъемных. «Спартаку» я сразу сказал: «Не-не-не, это точно». Больших сомнений у меня не было, с «Анжи» тоже дальше не пошло», — сказал Дзагоев в выпуске YouTube-канала Nobel.

Ранее Дзагоев рассказал о сложных нюансах последнего контракта с ЦСКА. Ранее полузащитник «Ламии» Дзагоев объявил о завершении карьеры. За команду Дзагоев сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

 

 
Алан Дзагоев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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