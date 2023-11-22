Камоцци: «Чалов и Соболев — игроки одного уровня, оба являются хорошими нападающими»

Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением об игре форварда ЦСКА Федора Чалова и нападающего «Спартака» Александра Соболева в текущем сезоне.

«Чалов и Соболев — игроки одного уровня, оба являются хорошими нападающими. Каждый играет за счет своих сильных сторон. Мне нравятся оба футболиста», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

25-летний Чалов в этом сезоне забил 10 голов в 22 матчах за ЦСКА во всех турнирах, на счету 26-летнего Соболева — 5 голов в 14 играх за «Спартак».