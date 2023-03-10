Сычев: «Нервозность вокруг персоны Захаряна влияет на его игру»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев высказался об игре полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в этом сезоне.

«Вокруг Арсена очень много шума. Это негативно сказывается на психологическом состоянии. У него молодая, неокрепшая психика. Нервозность вокруг его персоны влияет на его игру. Вспомни, в какой-то момент каждый второй говорил о его переходе в «Челси». От этого невозможно абстрагироваться. Поэтому Арсен сейчас подсдал», — цитирует Sport24 Сычева.

В этом сезоне 19-летний россиянин сыграл 25 матчей, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.