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Сегодня, 00:39

Сычев: «Нервозность вокруг персоны Захаряна влияет на его игру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев высказался об игре полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в этом сезоне.

«Вокруг Арсена очень много шума. Это негативно сказывается на психологическом состоянии. У него молодая, неокрепшая психика. Нервозность вокруг его персоны влияет на его игру. Вспомни, в какой-то момент каждый второй говорил о его переходе в «Челси». От этого невозможно абстрагироваться. Поэтому Арсен сейчас подсдал», — цитирует Sport24 Сычева.

В этом сезоне 19-летний россиянин сыграл 25 матчей, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-09-sychev-o-spade-v-igre-zakharyana-u-nego-molodaya-neokrepshaya-psikhika
Арсен Захарян
Дмитрий Сычев
ФК Динамо (Москва)
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