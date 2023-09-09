Сын Цымбаларя рассказал, как отец в «Черноморце» «спалился» перед Виктором Прокопенко

Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» рассказал, как отец в «Черноморце» «спалился» перед главным тренером Виктором Прокопенко, но ответил двумя голами и был прощен.

— Папа кайфовал от работы с Виктором Прокопенко? Мне кажется, по характеру, по юмору они друг другу очень подходили.

— Они во всем друг другу подходили — и в футболе, и в жизни! Случилась такая история, когда папа только перешел в «Черноморец». Был заезд на базу, и ветераны дали ему, самому молодому в команде, задание купить спиртное. Это можно было сделать только в районе Арнаутской возле железнодорожного вокзала. Папа рассказывал: «Стою с ящиком, а у меня там все — и шампанское, и коньяк. Открывается лифт, и прямо передо мной — Виктор Евгеньевич! Видит и спрашивает: «Кому?» Я: «Себе!» Чтобы ребят не заложить». Прокопенко: «Понятно».

Старшие потом пришли к нему, сознались, что это было для них, и попросили молодого не трогать. Был в «Черноморце» и другой случай — когда его искали, в бане отпаривали перед игрой, Прокопенко говорил: «Я тебя выгоню!» Но поставил на игру, папа вышел и два забил, голевую отдал. Тренер заходит в раздевалку, матерится и смеется одновременно: «Ну, как тебя выгнать?» Жалко, не помню, в какой игре это было. Но было точно. Папа рассказывал.

— Мой коллега Сергей Микулик однажды попросил Прокопенко назвать самого талантливого футболиста, с которым тот работал. Естественно, прозвучала фамилия Цымбаларь и характеристика «гений». Но с одной оговоркой: «С ним была только одна проблема».

— Какая?

— «Если жена не встречала его прямо у трапа, на одной-двух следующих тренировках его можно было не ждать». — «И как же ты с ним работал?» — «Так я и не ждал!»

— Ха-ха! Все правильно. Виктор Евгеньевич, царствие ему небесное, золотой человек, как никто знал к папе подход. Есть люди, которым главное не мешать. Его можно не ждать на одной-двух тренировках, но была уверенность, что он выйдет на игру и отработает не на 100, а на 150 процентов. И принесет результат. Это большая и тонкая работа — понимать такие вещи. За это надо отдать должное и Прокопенко, и Олегу Романцеву. Они могли с этим справляться.