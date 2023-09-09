Сын Цымбаларя рассказал, как отец в «Черноморце» «спалился» перед Виктором Прокопенко

Сегодня, 12:30
Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» рассказал, как отец в «Черноморце» «спалился» перед главным тренером Виктором Прокопенко, но ответил двумя голами и был прощен.
— Папа кайфовал от работы с Виктором Прокопенко? Мне кажется, по характеру, по юмору они друг другу очень подходили.
— Они во всем друг другу подходили — и в футболе, и в жизни! Случилась такая история, когда папа только перешел в «Черноморец». Был заезд на базу, и ветераны дали ему, самому молодому в команде, задание купить спиртное. Это можно было сделать только в районе Арнаутской возле железнодорожного вокзала. Папа рассказывал: «Стою с ящиком, а у меня там все — и шампанское, и коньяк. Открывается лифт, и прямо передо мной — Виктор Евгеньевич! Видит и спрашивает: «Кому?» Я: «Себе!» Чтобы ребят не заложить». Прокопенко: «Понятно».
Старшие потом пришли к нему, сознались, что это было для них, и попросили молодого не трогать. Был в «Черноморце» и другой случай — когда его искали, в бане отпаривали перед игрой, Прокопенко говорил: «Я тебя выгоню!» Но поставил на игру, папа вышел и два забил, голевую отдал. Тренер заходит в раздевалку, матерится и смеется одновременно: «Ну, как тебя выгнать?» Жалко, не помню, в какой игре это было. Но было точно. Папа рассказывал.
— Мой коллега Сергей Микулик однажды попросил Прокопенко назвать самого талантливого футболиста, с которым тот работал. Естественно, прозвучала фамилия Цымбаларь и характеристика «гений». Но с одной оговоркой: «С ним была только одна проблема».
— Какая?
— «Если жена не встречала его прямо у трапа, на одной-двух следующих тренировках его можно было не ждать». — «И как же ты с ним работал?» — «Так я и не ждал!»
— Ха-ха! Все правильно. Виктор Евгеньевич, царствие ему небесное, золотой человек, как никто знал к папе подход. Есть люди, которым главное не мешать. Его можно не ждать на одной-двух тренировках, но была уверенность, что он выйдет на игру и отработает не на 100, а на 150 процентов. И принесет результат. Это большая и тонкая работа — понимать такие вещи. За это надо отдать должное и Прокопенко, и Олегу Романцеву. Они могли с этим справляться.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -