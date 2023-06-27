Мостовой заявил, что сейчас стоил бы больше 100 миллионов евро

Бывший футболист «Спартака» и ряда других клубов Александр Мостовой заявил, что стоил бы сегодня, будучи футболистом, больше 100 миллионов евро.

«Рио Фердинанд сказал, что стоил бы сегодня 200 миллионов евро? Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро на рынке. А как вы еще думали? Сейчас никому неизвестные футболисты переходят за громадные деньги. Меня хотели продать в одно время за 30 миллионов, но мне уже за тридцать лет было. Сейчас 60-80 миллионов равноценны 10-15 миллионам в мое время. У нас копейки была зарплата по сравнению с нынешним временем, но эти копейки были заслуженными. Сейчас очень много футболистов получают незаслуженно свои миллионы. Платите сколько угодно Месси, Гризману и Неймару, но я удивляюсь, узнавая зарплаты молодых игроков. За что им так платят? Объясните! Я открываю их статистику и ничего не понимаю», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В своей профессиональной карьере Мостовой выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».