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Сегодня, 17:54

Мостовой заявил, что сейчас стоил бы больше 100 миллионов евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» и ряда других клубов Александр Мостовой заявил, что стоил бы сегодня, будучи футболистом, больше 100 миллионов евро.

«Рио Фердинанд сказал, что стоил бы сегодня 200 миллионов евро? Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро на рынке. А как вы еще думали? Сейчас никому неизвестные футболисты переходят за громадные деньги. Меня хотели продать в одно время за 30 миллионов, но мне уже за тридцать лет было. Сейчас 60-80 миллионов равноценны 10-15 миллионам в мое время. У нас копейки была зарплата по сравнению с нынешним временем, но эти копейки были заслуженными. Сейчас очень много футболистов получают незаслуженно свои миллионы. Платите сколько угодно Месси, Гризману и Неймару, но я удивляюсь, узнавая зарплаты молодых игроков. За что им так платят? Объясните! Я открываю их статистику и ничего не понимаю», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В своей профессиональной карьере Мостовой выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-ya-by-sejchas-stoil-bol-she-100-millionov-evro/
Александр Мостовой
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