Талалаев отреагировал на возможное назначение в «Локомотив»

Экс главный тренер «Химок», «Крыльев» и «Ахмата» Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Локомотива».

«Был ли диалог с «Локомотивом»? Нет, не было», — сказал Талалаев «СЭ».

Ранее об этом сообщил «РБ Спорт». В список кандидатов входят Андрей Талалаев (бывший наставник «Ахмата»), Сергей Юран (экс-тренер «Химок») и легенда «Локомотива» Юрий Семин. С двумя из трех кандидатов проведены встречи.