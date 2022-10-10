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Сегодня, 12:49

Талалаев отреагировал на возможное назначение в «Локомотив»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс главный тренер «Химок», «Крыльев» и «Ахмата» Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Локомотива».

«Был ли диалог с «Локомотивом»? Нет, не было», — сказал Талалаев «СЭ».

Ранее об этом сообщил «РБ Спорт». В список кандидатов входят Андрей Талалаев (бывший наставник «Ахмата»), Сергей Юран (экс-тренер «Химок») и легенда «Локомотива» Юрий Семин. С двумя из трех кандидатов проведены встречи.

«Локомотив» после 12 туров РПЛ расположился на 14 месте, набрав 9 очков. Ранее главный тренер московского клуба Йозеф Циннбауэр покинул свой пост.

Андрей Талалаев
ФК Локомотив (Москва)
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