Талалаев отреагировал на возможное назначение в «Локомотив»

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Экс главный тренер «Химок», «Крыльев» и «Ахмата» Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Локомотива».
«Был ли диалог с «Локомотивом»? Нет, не было», — сказал Талалаев «СЭ».
Ранее об этом сообщил «РБ Спорт». В список кандидатов входят Андрей Талалаев (бывший наставник «Ахмата»), Сергей Юран (экс-тренер «Химок») и легенда «Локомотива» Юрий Семин. С двумя из трех кандидатов проведены встречи.
«Локомотив» после 12 туров РПЛ расположился на 14 месте, набрав 9 очков. Ранее главный тренер московского клуба Йозеф Циннбауэр покинул свой пост.