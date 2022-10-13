Талалаев: «Никогда ничего не делал за компанию»

Бывший главный тренер «Ахмата» и экс-форвард «Торпедо» Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером» рассказал о том, как в 1991 году отказался подписывать коллективное письмо игроков «Торпедо» против легенды автозаводцев, на тот момент главного тренера команды Валентина Иванова, а также при каких обстоятельствах произошло расставание Талалаева с черно-белыми.

— Из дубля в основу «Торпедо» вас поднял и доверил место в составе великий Валентин Иванов. Сейчас, работая тренером, можете сказать — Козьмич был сильным специалистом или средним?

— Величайшим. С нами, средними футболистами, он достигал максимальных результатов. Попадал в призеры, выигрывал Кубки. Просто помню, как мы уже без Иванова выиграли первый Кубок России в 93-м, но основу этой победы заложил он. На мой взгляд, это величайший психолог и тренер. Думаю, несколько поколений торпедовцев обязаны ему тем, что играли на большом уровне и выступали за границей.

У нас в отношениях были и хорошие вехи, и не очень. Он же мне в 95-м сказал, что я не Виалли и не Раванелли, а я в запале ему ответил: «И вы не Траппатони». После чего уже через 18 дней уехал на просмотр в Южную Корею. Сегодня уже нет возможности извиниться за те слова перед ним лично, а я бы сделал это хоть несколько раз. Тогда через вас прошу прощения перед его семьей. Потому что Валентин Козьмич вкладывал в нас очень много.

— Знаменитый мат Козьмича приходилось на себе испытывать?

— У него это получалось гармонично. Не могу сказать, что он кого-то крыл двухэтажным матом. У него эти словечки аккуратно вкручивались в общий процесс. Во всяком случае мы не были этим шокированы, обескуражены или оскорблены. И вообще, отношения были другими, чем сейчас. На мой взгляд, футбол был более мужским. А сейчас он становится все нежнее и нежнее.

— В 1991 году основа «Торпедо» написала руководству ЗИЛа письмо против Иванова, и его отстранили от руководства командой. Вашей подписи там не было.

— Мы с Серегой Борисовым отказались подписывать. Нам предлагали это сделать уже перед тем, как его повезли наверх. Объяснили это и Валере Сарычеву, и молодым ребятам, которые уже имели опыт игры в команде, и они согласились с нашей аргументацией. К тому времени мы всего месяц были в основном составе и, не имея на то веских причин, идти против кумира и главного тренера, который поднял нас из дубля в основу, не посчитали правильным. В «Торпедо» были какие-то внутренние конфликты, но мы в них не участвовали и в коллектив только начинали входить. Никогда не жалел о том, что не подписал то письмо. Потому что никогда не делал ничего за компанию. И не делаю сейчас. Если все идут в одну сторону, а у меня есть понимание, что нужно пойти в другую, — иду в другую.

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