Тарханов: «Талалаеву предстоит сделать результат в «Торпедо». Думаю, будет тяжело»

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Тарханов поделился мнением о назначении Андрея Талалаева главным тренером московского клуба.

— Талалаев — опытный тренер, — приводит слова Тарханова «Спорт День за Днем». — Задачей, наверное, будет не занять первое место, а вытащить «Торпедо». А как это получится — посмотрим. Уровень игроков тоже определяет состояние команды.

— Как вы считаете, с чем сейчас связаны изменения в тренерском штабе команды? Под руководством Николая Савичева и Николая Ковардаев «Торпедо» набрал 5 очков в трех последних матчах.

— Эти тренеры только недавно стали тренировать, а команде нужен опытный человек. Повторюсь, все тоже зависит от игроков. Когда Бородюк начинал, все игроки соответствовали уровню первой лиги. Когда Кавардаев пришел, команда чуть-чуть укрепилась. Но тоже пока не понятно, что это за футболисты. Талалаеву предстоит все это объединить и сделать результат. Хотя, думаю, будет тяжело.

13 октября «Торпедо» объявило о подписании контракта с Талалаевым. Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.