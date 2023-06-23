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Тарханов прокомментировал переход Рыбуса в «Рубин»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о переходе Мацея Рыбуса в «Рубин».

«Я думаю он пришел на замену Самошникова. 12 матчей за «Спартак» в прошлом сезоне? У «Рубина» другие задачи, опыт нужен и молодых много. Ясно, что позиция не занята после ухода Самошникова, поэтому получился такой переход. Он хороший футболист, мне он нравился, как в «Локомотиве» играл и в «Спартаке», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

33-летний защитник подписал с «Рубином» контракт на один год.

21 июня о расторжении контракта с поляком объявил «Спартак», за который он выступал с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 Мацей провел 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

До «Спартака» Рыбус играл за «Локомотив», «Лион», «Ахмат» и «Легию».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10954232-tarhanov-prokommentiroval-perehod-rybusa-v-rubin.html
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