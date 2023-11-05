Тарханов прокомментировал победу «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов»

Бывший тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов прокомментировал победу «Краснодара» над командой из Самары (2:1) в рамках 14-го тура РПЛ.

«Краснодар имел преимущество в матче, да и моментов кроме забитых мячей не было. Единственное, что в штангу пробил Олусегун. В обороне команда тоже классно сыграла, у «Крыльев Советов» кроме гола и не было моментов», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

После 14 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. На втором месте «Зенит» (29 очков).