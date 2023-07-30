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Сегодня, 15:27

Тарханов об удалении Семака после матча с «Ростовом»: «Судья ошибся, дисквалификацию стоит отменить»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился мнением об удалении главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

После финального свистка Семак подошел к главному арбитру встречи Евгению Кукуляку. После эмоционального диалога Кукуляк показал специалисту красную карточку. В протоколе матча, опубликованном на официальном сайте РПЛ, заявлено, что Семак был удален за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча».

«Думаю, что судья ошибся. Я хорошо знаю Сережку, он очень спокойный парень. Всегда рассудительный. Вряд ли он мог сказать что-то такое, грубое. Конечно, есть тренеры, которые могут, как это сказано, вступить в конфронтацию. Думаю, что в этой ситуации должны разобраться и наказание с Семака снять», — приводит «Спорт день за днем» слова Тарханова.

Из-за дисквалификации Семак пропустит домашний матч 3-го тура РПЛ против «Динамо» (6 августа, 19.00 мск).

Источник: Спорт день за днем
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