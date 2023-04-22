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Сегодня, 17:19

Тарханов сравнил Талалаева с Абаскалем, говоря о возможном спаде «Химок»

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Бывший главный тренер «Химок» Александр Тарханов высказался о спадах, которые происходят с командами во время работы Андрея Талалаева.

«Мне сложно обсуждать коллегу. Не знаю, почему так происходит. Лучше у него самого спросить. У тренеров такое бывает, что начинают резко, а потом сбавляют. Абаскаль в том же «Спартаке» начал хорошо, а потом чуть-чуть сбавил. Это надо у тренеров спрашивать.

Можно ли сказать, что у Талалаева вновь будет спад в «Химках»? Как мне предполагать, что может быть? Это же не всегда так. В одной команде что-то получается, а в другой — ничего», — приводит слова Тарханова «Спорт День за Днем».

Под руководством Талалаева «Химки» провели два матча, в которых сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и победили «Торпедо» (4:2).

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tarkhanov-talalaeva-i-abaskalya
Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Химки
Александр Тарханов
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