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Тукманов: «У «Торпедо» нет никаких шансов выбраться в стыки»

Мария Гусева
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал поражение автозаводцев в матче 24-го тура РПЛ против «Химок» (2:4).

«Игра складывалась из ошибок. Причем из результативных ошибок. И, к сожалению, «Торпедо» допустило их больше, потому и проиграло, — цитирует Metaratings.ru Тукманова. — Несмотря на то, что «Химки» выиграли 4:2, я не считаю этот матч каким-то выдающимся в исполнении обеих команд. Большинство мячей забиты из-за ошибок обороны «Торпедо». Было много единоборств, много суеты, ошибок, неоправданных с точки зрения мастерства команд премьер-лиги. Игроки обороны не должны так играть, как играли сегодня автозаводцы.

«Торпедо», к сожалению, уже ничего, наверное, не спасет от вылета в первую лигу. У «Торпедо» нет никаких шансов выбраться в стыки. И даже если кто-то будет говорить о каких-то шансах, я в это не поверю. К сожалению, надо смириться. И принять то, что «Торпедо» в этом сезоне не сумело закрепиться в РПЛ, и нужно начинать заново, с первой лиги».

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 13 очками находится на последней, 16-й строчке.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
Александр Тукманов
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