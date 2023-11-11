Тарханов заявил, что к нему из «Урала» никто не обращался

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал свое возможное возвращение в екатеринбургскую команду. Субботнее поражение от «Крыльев Советов» (1:3) стало для «Урала» седьмым в последних 10 турах чемпионата России.

Команда Виктора Гончаренко с 16 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

«И невезение, и нереализация... Чего-то не хватает, чтобы побеждать. Сегодня, честно говоря, они могли проиграть крупно, а могли не проиграть», — приводит «Спорт День за Днем» слова Тарханова.

Тренер не стал отвечать на вопрос, нужно ли руководству «Урала» менять Гончаренко. По словам 69-летнего специалиста, к нему из клуба никто не обращался. Тарханов назвал неправдой информацию, что он может сменить Гончаренко.