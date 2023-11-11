Беленов считает, что по качеству поля в Воронеже не может быть вопросов

Голкипер «Факела» Александр Беленов прокомментировал состояние газона на домашнем стадионе команды.

В матче 15-го тура РПЛ «Факел» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

«Качество поля сегодня было хорошим. Агрономы проделали прекрасную работу и сделали сегодняшний матч возможным. Я считаю, что вопросов по качеству газона сегодня быть не может», — приводит слова Беленова ТАСС.

ЦСКА опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками, «Факел» идет на десятой строчке с 19 очками.

В следующем туре армейцы сыграют на своем поле с «Динамо» (25 ноября), а «Факел» встретится с «Рубином» на выезде (26 ноября).