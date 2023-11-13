Ташуев — о результатах «Факела»: «Нам нельзя успокаиваться»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о последних матчах воронежцев.

«Победы, конечно же, всегда вселяют уверенность. И турнирная ситуация тоже. Но, опять-таки, мы стараемся много работать над ментальностью. Говорим о том, что надо ставить другие цели, подниматься как можно выше. Если задана определенная планка, то ни в коем случае нельзя опускаться в плане отношения к профессии, самоотдачи, одержимости. Тогда будет и более высокое место в таблице. Нам нельзя успокаиваться», — цитирует Ташуева Sport24.

«Факел» с 19 очками занимает десятое место в РПЛ после окончания первого круга. Ташуев возглавляет воронежцев с сентября. Под его руководством команда провела 12 матчей в РПЛ, одержала пять побед, трижды сыграла вничью и четыре раза уступила.