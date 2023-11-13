Тарханов выделил «Краснодар» и «Крылья Советов» среди команд первого круга РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов назвал команды, которые его удивили в первом круге РПЛ.

«Приятно удивили те, кто находятся вверху турнирной таблицы. В первую очередь «Крылья Советов». Учитывая, что у них в составе много молодых ребят. И игра команды мне нравится. И, естественно, «Краснодар». Кубанцы и заняли первое место, и играют хорошо», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

После 15-ти туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 32 очками. На втором месте идет «Зенит» (30), на третьем — «Динамо» (25).