Тарханов выделил «Краснодар» и «Крылья Советов» среди команд первого круга РПЛ

Сегодня, 19:22
Российский тренер Александр Тарханов назвал команды, которые его удивили в первом круге РПЛ.
«Приятно удивили те, кто находятся вверху турнирной таблицы. В первую очередь «Крылья Советов». Учитывая, что у них в составе много молодых ребят. И игра команды мне нравится. И, естественно, «Краснодар». Кубанцы и заняли первое место, и играют хорошо», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.
После 15-ти туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 32 очками. На втором месте идет «Зенит» (30), на третьем — «Динамо» (25).