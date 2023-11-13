Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:22

Тарханов выделил «Краснодар» и «Крылья Советов» среди команд первого круга РПЛ

Telegram Дзен

Российский тренер Александр Тарханов назвал команды, которые его удивили в первом круге РПЛ.

«Приятно удивили те, кто находятся вверху турнирной таблицы. В первую очередь «Крылья Советов». Учитывая, что у них в составе много молодых ребят. И игра команды мне нравится. И, естественно, «Краснодар». Кубанцы и заняли первое место, и играют хорошо», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

После 15-ти туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 32 очками. На втором месте идет «Зенит» (30), на третьем — «Динамо» (25).

Источник: Vprognoze.ru
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Тарханов
0
Читайте также
Сборная Канады выиграла Кубок Билли Джин Кинг
ФФККР поддержала Валиеву после этапа Гран-при России в Казани
Захарова прокомментировала сообщения о попытках Зеленского связаться с Трампом
МВД Литвы просят лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку СВО
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Лучшие игроки первого круга РПЛ: в топ-10 — четверо из «Зенита» и трое из «Краснодара»
Семин назвал лучшего тренера первой половины сезона РПЛ
Пименов назвал провальным трансфер Дуарте: «Все ошибки у «Спартака» из-за него»
«Барриос, Вендел и Клаудиньо свой максимум не показывают. А Соболев порой ведет себя, как Иванушка-дурачок». Острое интервью Непомнящего
В «Оренбурге» подвели итоги первого круга РПЛ
Медина: «В «Спартаке» недовольны итогами первого круга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин считает Файзуллаева главным открытием первого круга РПЛ

Ташуев — о результатах «Факела»: «Нам нельзя успокаиваться»