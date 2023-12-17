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Сегодня, 18:17

Ташуев — о руководстве «Факела»: «Футбольные личности с большой буквы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» прокомментировал взаимодействие с руководителями клуба.

— Насколько комфортно вам взаимодействовать с руководителями «Факела» — Асхабадзе, Котовым, Самедовым? Насколько вы самостоятельны в своих решениях?

— Вопрос поставлен немного неправильно. У тренера решение одно — тренировочный процесс, тактика, стратегия, состав на матч и так далее. То есть чисто спортивная составляющая на поле и на теоретических занятиях. Вы назвали трех футбольных личностей с большой буквы. Я сейчас не преувеличиваю. Роман Гурамыч работал в «Спартаке», затем эффективно трудился в Армении. Кирилл Николаевич был спортивным директором в «Локомотиве», Александр Самедов — футболист высокого уровня. Все трое — футбольные люди. Это очень важно.

Так что если вы хотите спросить про мое взаимодействие с менеджментом клуба, то оно достаточно простое. Мне помогают во всех вопросах, начиная с приобретения инвентаря. В общем, с жизнеобеспечением клуба проблем нет, — сказал Ташуев «СЭ».

«Факел» с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

Полностью интервью Сергея Ташуева читайте на сайте «СЭ».

Александр Самедов
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
Сергей Ташуев
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