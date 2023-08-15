Ташуев: «Хоть завтра готов продолжать работу. Энергии полно!»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что готов продолжать работу в ближайшее время.

— В начале лета с вами был продлен контракт. Казалось, что вы в «Ахмате» надолго.

— Да, летом контракт продлили на три года. Спасибо клубу за доверие. Я сам по себе тренер фундаментальный. Есть мечта поработать в клубе долго и добиться большого успеха. Хотелось построить структуру, которая позволит добиваться больших успехов в чемпионате России, а потом, если все будет хорошо, то, возможно, и в Европе. Но так бывает. Сегодня ты на коне, а завтра складывается так, как есть.

— Вы сказали, что готовы к работе спустя какое-то время. От футбола не устали?

— Сезон только начался. Хоть завтра готов продолжать работу. Энергии полно!

Во вторник стало известно, что «Ахмат» и главный тренер Сергей Ташуев пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон.