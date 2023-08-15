Мелкадзе считает, что на данный момент любой клуб может стать чемпионом РПЛ

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе намекнул, что на сегодняшний день у сочинцев есть шансы стать чемпионами по итогам текущего сезона РПЛ.

«Главная цель «Сочи» на этот сезон — побеждать в каждом матче. Хотелось бы всегда быть на первом месте. Есть ли у «Сочи» есть шансы побороться с лидерами чемпионата? Конечно, у любой команды есть шансы. Сейчас только четвертый тур прошел, любая команда в теории может стать чемпионом. Так что все впереди», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

После четырех туров «Сочи» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. Лидирует — «Краснодар» (12 очков).