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Сегодня, 15:03

Мелкадзе считает, что на данный момент любой клуб может стать чемпионом РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе намекнул, что на сегодняшний день у сочинцев есть шансы стать чемпионами по итогам текущего сезона РПЛ.

«Главная цель «Сочи» на этот сезон — побеждать в каждом матче. Хотелось бы всегда быть на первом месте. Есть ли у «Сочи» есть шансы побороться с лидерами чемпионата? Конечно, у любой команды есть шансы. Сейчас только четвертый тур прошел, любая команда в теории может стать чемпионом. Так что все впереди», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

После четырех туров «Сочи» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. Лидирует — «Краснодар» (12 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/georgij-melkadze-proshel-chetverty-j-tur-sejchas-v-teorii-lyuboj-mozhet-stat-chempionom/
Георгий Мелкадзе
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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