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Сегодня, 15:30

Тедеев: «Ростов» мог достичь большего. Не хватило опыта»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Ростова» Заур Тедеев в интервью для «СЭ» прокомментировал результаты команды в сезоне-2022/23.

«Четвертое место — это хороший результат. Нужно понимать, что «Ростов» — единственная команда в РПЛ, в которой нет легионеров, зато много местных молодых игроков. Да, «Ростов» мог достичь большего в завершившемся сезоне. Не хватило опыта. Но команда, безусловно, провела хороший сезон. Я верю в этих парней, потому что отлично их знаю. Очень хочется увидеть «Ростов» в топ-3. Я до последнего верил, что они могут этого добиться», — сказал Тедеев «СЭ».

«Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23. Южане набрали 53 очка в 30 матчах.

Полностью интервью Заура Тедеева читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Ростов
Заур Тедеев
0
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