Терехин заявил, что у «Краснодара» есть шанс отнять титул «Зенита»

Бывший нападающий «Кубани» Олег Терехин ответил на вопрос, реально ли «быкам» в текущем сезоне выиграть РПЛ.

«В этом году «Зенит» не так ярок, потому что ушли некоторые футболисты. Сегодня не только у «Краснодара», но и других клубов есть шансы побороться за чемпионство с «Зенитом» и занять первое место. Опять же, еще играть и играть. На данный момент «Краснодар» — лидер. В этом году шанс будет, «Зенит» не так силен в данную секунду», — приводит «Спорт День за Днем» слова Терехина.

В 10-м туре чемпионата России краснодарская команда одержала победу над «Рубином» (2:0). «Краснодар» набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу РПЛ.