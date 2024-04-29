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Сегодня, 15:42

Тигиев назвал Федуна добрым и щедрым мужичком

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Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев в интервью Sport24 поделился мнением об экс-владельце красно-белых Леониде Федуне.

— В «Спартаке» твоего времени главным человеком был Федун. Каким ты его запомнил?

— Иногда было ощущение, что менеджеры, которых он ставил, многое ему недоговаривали, пытались что-то скрыть. Но сам Федун оставлял о себе впечатление доброго и щедрого мужичка. В чемпионском сезоне мы обыграли ЦСКА. Леонид Арнольдович зашел в раздевалку и объявил, что будут двойные премиальные. Ребята начали орать: «Тройные!» Федун согласился: «Ладно, давайте тройные». Потом кто-то из ребят крикнул про четверные, он посмеялся: «Все, не борщите!»

— Запасные тоже попадали под премиальные?

— Да. А если вышел со скамейки и сделал голевое действие — получаешь все 100%.

28-летний Тигиев числился в системе «Спартака» с 2017 по 2021 год. С 2022-го защитник стал выступать в медиафутболе.

Источник: Sport24
Георгий Тигиев
ФК Спартак (Москва)
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