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Сегодня, 15:42

Корниленко: «Крылья» заслуживали победы над «Краснодаром»

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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал ничью в матче 26-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0).

«Хороший, боевой матч. Команда провела очень качественную игру против одного из лидеров чемпионата. Я считаю, что мы сегодня заслуживали победы, особенно по моментам во втором тайме. Осинькин — лучший тренер сезона? Для нас, безусловно, он», — приводит Metaratings.ru слова Корниленко.

«Крылья» (40 очков) занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: metaratings.ru
Сергей Корниленко
ФК Крылья Советов (Самара)
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