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Сегодня, 21:07

Тихонов допускает, что «Спартак» продлил контракт на фоне слухов об отъезде Абаскаля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что руководство «Спартак» могло принять решение о продлении контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем из-за слухов о возможном отъезде испанца после сезона-2022/23.

«Тяжело сказать, поспешно ли «Спартак» принял решение о продлении контракта, поскольку слухи ходили, что он летом может уехать. Если агент его говорил, что Гильермо доработает до лета, а дальше будет видно. Может быть, специально слухи распускали и поэтому такая реакция. Если всех устраивает — и руководство, и Абаскаля, и, я думаю, болельщиков, это хороший вариант. Работа его видна, направление видно. Было еще полтора года. Но если его работа видна уже сейчас, возможно, это правильное решение», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Новое соглашение с 33-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/17038451
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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