Тихонов: «Надо пригласить Мутко и отдать все, что понастроили для футбола»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о проблемах в российском футболе и единоборствах в России.

«Надо пригласить Мутко и отдать все, что понастроили для футбола, потому сейчас все это пустует. А для видов спорта, где нужен один зал и положить три-четыре ковра, не могут найти место для борцов. А это популярные виды спорта!

Считаю ли я борьбу сейчас более популярным видом спорта в России, чем футбол? Такой футбол нам не нужен! Разве это футбол? Для единоборств же не надо сверхусловий. У нас много желающих заниматься этими видами, но места нет. У нас всегда есть медали в этих видах спорта", — цитирует Тихонова Legalbet.

Виталий Мутко занимал пост министра спорта РФ с 2012 по 2016 год.