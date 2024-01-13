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Сегодня, 14:50

Тихонов ответил Дзюбе на слова о заигрывании с фанатами «Спартака»: «Советую Артему соблюдать субординацию»

Руслан Минаев
Андрей Тихонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший нападающий «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что он заигрывает с болельщиками красно-белых.

Ранее Тихонов заявил, что для него победа со «Спартаком» в РПЛ имеет большее значение, чем возможность триумфа с национальной командой на чемпионате мира.

Главный тренер «Енисея» рассказал, что не реагирует на такие слова, потому что они его не задевают.

«Я ни одного плохого слова в сторону Дзюбы никогда не говорил. Поэтому посоветую Артему, чтобы соблюдал субординацию.

Мы все понимаем, что чемпионат мира нам не выиграть, а со «Спартаком» [стать чемпионом РПЛ] — это досягаемо. Я выигрывал его восемь раз, а сколько Артем со «Спартаком»?», — цитирует Тихонова Sport24.

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год и в 2011-м. Вместе с красно-белыми он восемь раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны. Всего Тихонов провел 265 матчей за спартаковцев, в которых отметился 90 голами и 44 результативными передачами.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. В составе московской команды форвард трижды становился серебряным призером чемпионата России.

«Хватит заигрывать с болельщиками!» Дзюба пристыдил легенду «Спартака» Тихонова

Источник: Sport24
Андрей Тихонов
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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