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22 ноября, 14:05

Тихонов считает, что «Спартаку» нужен хороший центральный защитник для борьбы за чемпионство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением, что нужно московской команде для борьбы за чемпионство РПЛ.

«Сто процентов нужен еще хороший центральный защитник. Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, надо приобретать новых футболистов», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует «Зенит» (42 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-spartaku-nuzhen-horoshij-tsentral-ny-j-zashhitnik-chtoby-borot-sya-za-chempionstvo/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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