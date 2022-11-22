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22 ноября, 14:00

Спортивный директор «Оренбурга» — о новости, что клубу подбирают игроков селекционеры «Зенита»: «Желтую прессу я не читаю»

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев отреагировал на новость о том, что игроков его клубу подбирают скауты «Зенита»
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» отреагировал на новость о том, что игроков его клубу подбирают скауты «Зенита». Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

— Писали, что трансферами «Оренбурга» занимаются селекционеры «Зенита».

— Желтую прессу я не читаю, поэтому не видел эту новость или статью. Ну вот что могут сделать для нас селекционеры «Зенита»? Когда мы общаемся с потенциальными новичками, Марцел проводит со всеми видеоконференцию. Так было и с латиноамериканцами: мы записывали видео, разговаривали, знакомились.

Здесь важно понимать: чтобы привезти латиноамериканца в Оренбург, нужно приложить много усилий. Они знают, что такое Москва и Санкт-Петербург, знают ЦСКА, «Зенит», «Спартак». А на «Оренбург» первая реакция такая: «Что? Где это? Какая лига?»

Но когда Личка включался в процесс, игроки узнавали, в какой футбол будут играть, какие идеи у тренера. Я был на этих переговорах и видел, как они сначала были ошарашены, а затем реакция менялась на улыбки и интерес к проекту. Марцел очень сильно повлиял на то, что наши латиноамериканцы все-таки сюда приехали.

— Что вам приглянулось в Вере? Как вы разглядели в нем потенциал?

— Вера был на лидирующих позициях в чемпионате Аргентины по скоростному продвижению мяча вперед. Что он теперь делает и в РПЛ, по этому показателю он и у нас в топе.

Изначально под философию Марцела мы делали акцент в селекции на атакующих полузащитниках под наш бюджет. Нам были необходимы «восьмерки», а также крайние нападающие.

Веру предложил Домингес — мы сели смотреть, изучили его показатели. Долго анализировали статистику. Чори тоже владел информацией по нему: что это за игрок, в чем его сила. И донес до нас свое видение. Поговорили с игроком — Вера оказался не против приехать в Россию, поэтому все сложилось. Это интересный футболист.

— Однозначно.

— Когда я увидел Веру и то, как он работает с мячом, как в финальной трети завершает и отдает, все сразу стало понятно. По такому футболисту мнение формируется быстро.

— Талалаев рассказывал, что в «Ахмате» тоже просматривали Веру, но не решились его подписать.

— Определенные опасения были. Но у нас есть Марцел, который играл в Испании и отлично знает язык. Это важный фактор, когда ты сам без переводчика можешь донести информацию до футболиста, а он тебя слушает и понимает. Марцел по менталитету европейский тренер. Он помог адаптироваться игрокам к команде и требованиям. Личка сыграл огромную роль в том, что все новички так органично влились.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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