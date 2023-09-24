Тихонов уверен, что «Зенит» — фаворит матча против «Локомотива»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив» в 9-м туре РПЛ.

«Локомотив» достаточно неожиданно проиграл в прошлом туре «Оренбургу». Причем всухую. С другой стороны, возможно, к этому в последнее время и шло — команда пару раз спасалась от поражения на последних секундах. Есть определенная нервозность в действиях игроков, несмотря на их общепризнанный класс и уровень. «Зенит» же плотно вошел в колею, лидеры команды оправдывают свой статус, ну и гигантский уже победный опыт Сергея Семака, конечно, не позволяет команде даже в трудные времена терять равновесие. Здесь питерцы определенно фавориты на своем поле", — цитирует Тихонова Metaratings.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в воскресенье, 24 сентября. Начало — в 16.30 по московскому времени.