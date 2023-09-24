Федун о непопадании Джикии в состав «Спартака»: «На мой взгляд, он — капитан. И он всегда был основным»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун в комментарии «СЭ» высказался о неучастии капитана красно-белых Георгия Джикии в матче девятого тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

Джикия остался в запасе в третьем матче чемпионата России подряд.

«Почему Джикия не попадает в основной состав? Купили Бабича, большого центрального левого защитника, который в принципе выглядит хорошо. Тем более, у Георгия периодически бывают проблемы со здоровьем. Это спорт. Тут всегда существует конкуренция. Нужно доказывать свое право на место в составе. Хотя, на мой взгляд, он — капитан! И он всегда был основой «Спартака», — сказал Федун «СЭ».

В сезоне-2023/24 Джикия принял участие в 8 матчах «Спартака» во всех турнирах, он попадал в стартовый состав в 7 играх.

«Спартак» с 16 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата страны красно-белые сыграют против «Крыльев Советов» на выезде 1 октября.