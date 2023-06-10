Тикнизян попал в шорт-лист «Реал Сосьедада»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян находится в шорт-листе «Реал Сосьедада». Об этом сообщает Metaratings.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что испанский клуб активно следит за игроком, однако пока не делал официальных предложений московской команде.

Тикнизян играет в составе «Локомотива» с 2021 года. В минувшем сезоне 24-летний защитник провел 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 5 результативными передачами.

С марта 2023 года футболист также выступает за сборную Армении.