«Пари НН» — «Родина»: пенальти в пользу гостей назначен ошибочно

На 4-й минуте ответного стыкового матча «Пари НН» — «Родина» (0:2) арбитр Виталий Мешков ошибочно наказал хозяев поля 11-метровым ударом. На 7-й минуте после вмешательства ВАР Василия Казарцева и просмотра видеозаписи судья ошибочно оставил свое решение в силе.

В том моменте нижегородец Виктор Александров прервал верховую передачу, послав мяч головой в направлении партнера по команде Ильи Жигулева. Мяч ударился о газон, изменил направление, отскочил, попав Жигулеву в бедро, а уже после этого чиркнул по левой руке, находившейся в естественном положении.

Непонятно, в чем, по мнению Мешкова, заключалось нарушение правил нижегородцем. Оснований для пенальти не возникло. Рефери ошибся.