Тикнизян — о скаутах «Лацио» на матче сборной Армении: «Думаю, они больше не приедут»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что скауты «Лацио» посетили матч сборной Армении.

«Узнал о скаутах после матча. Честно говоря, ту игру провел не совсем удачно. Думаю, они больше не приедут. Посмотрим», — сказал Тикнизян «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что скауты клубов ведущих европейских чемпионатов просматривали футболистов РПЛ и сборной Армении Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна в ходе отборочного матча Евро-2024 с Латвией (0:2), который состоялся в четверг, 12 октября, в Риге.