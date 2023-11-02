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Сегодня, 11:01

Тикнизян — о скаутах «Лацио» на матче сборной Армении: «Думаю, они больше не приедут»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что скауты «Лацио» посетили матч сборной Армении.

«Узнал о скаутах после матча. Честно говоря, ту игру провел не совсем удачно. Думаю, они больше не приедут. Посмотрим», — сказал Тикнизян «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что скауты клубов ведущих европейских чемпионатов просматривали футболистов РПЛ и сборной Армении Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна в ходе отборочного матча Евро-2024 с Латвией (0:2), который состоялся в четверг, 12 октября, в Риге.

Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Лацио
ФК Локомотив (Москва)
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