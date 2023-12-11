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Сегодня, 19:50

Лепсая: «За Бителло не переплатили. А от Давилы ждать голевой феерии точно не стоит»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс генеральный директор «Балтики» и бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая в интервью «СЭ» оценил летние трансферы «Динамо» и ЦСКА.

— Вы один из ведущих экспертов латиноамериканского футбольного рынка. Кто летом из наших клубов сработал там лучше всех?

— «Динамо». Купили Бителло, Чавеса и вернули Бальбуэна. Это не считая Карраскаля, который перебрался из ЦСКА.

— Бителло обошелся в 10 миллионов евро. Переплатили?

— Нет! Это очень хороший трансфер. Уверен, «Динамо» внакладе не останется, парень будет прогрессировать. Для меня Бителло, пожалуй, главное открытие первой половины чемпионата. Заиграл сразу, без раскачки. Потихоньку раскочегаривается и Чавес, уже два гола забил. Игрок квалифицированный, в нем тоже сомнений нет.

Вендел. «Вендел не скрывает, что мечтает уйти из «Зенита». Артур — замена Малкому». Лепсая — о трансферах и чемпионской гонке

— А кто промахнулся с легионерами из Южной Америки?

— Пока не слишком убедительно выглядят в ЦСКА Давила и Келлвен. Но чилиец никогда не отличался высокой результативностью, ждать от него голевой феерии точно не стоит. Вот в подыгрыше неплох. Что касается бразильского защитника, то он еще прибавит. На родине Келлвен котировался.

— Но это неравноценная замена Марио Фернандесу?

— Безусловно!

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Бителло
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