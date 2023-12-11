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Сегодня, 19:30

Лепсая: «Вендел давно мечтает уйти из «Зенита»»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс генеральный директор «Балтики» и бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая в интервью «СЭ» высказал мнение о бразильских полузащитниках «Зенита» — Венделе и Клаудиньо.

— В субботу Сергея Семака спросили о будущем Вендела — и услышали восхитительный ответ: «Он никак не может гарантировать своевременный приезд после отпуска».

— Вендел давно мечтает уйти из «Зенита». Этого и не скрывает. Предложения у него есть. И из Европы, и из Бразилии.

— Основной претендент на игрока — «Фламенго»?

— Да. Клуб очень богатый, готов платить такие же деньги, что и «Зенит». Думаю, зимой Вендел покинет Россию.

Вендел. «Вендел не скрывает, что мечтает уйти из «Зенита». Артур — замена Малкому». Лепсая — о трансферах и чемпионской гонке

— А Клаудиньо?

— Если шансы Вендела на отъезд из «Зенита» 70 на 30, то по Клаудиньо, которого хочет заполучить «Интернасьонал», все не так однозначно. Впрочем, ситуация может перевернуться в любой момент.

— Из южноамериканских легионеров — главное разочарование первой половины сезона?

— Клаудиньо и Вендел. Мы же знаем их истинный уровень. Оба могут играть гораздо сильнее. Хотя и в таком немотивированном состоянии все равно выглядят лучше, чем их товарищи по команде.

Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
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