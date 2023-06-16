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Чижек: «Надеюсь, что Личка и Ярошик своей работой в РПЛ откроют двери для сильных чехов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-футболист «Рубина» и «Алании» Томаш Чижек высказался о возможном назначении соотечественников Марцела Лички в московское «Динамо» и Иржи Ярошика в «Оренбург».

«Я разговаривал с отцом Марцела, когда еще не было понятно, что Личка перейдет в «Динамо». Занять седьмое место в такой конкуренции — это отличный результат, учитывая уровень команды. Надеюсь, у Лички получится и дальше в московском «Динамо».

Что касается Иржи Ярошика, то мне кажется, что ему будет сложнее, потому что Марцел поднял планку очень высоко и будут большие ожидания. Мартин Йиранек точно поможет Иржи, ведь он много лет поиграл в России, хорошо владеет русским языком. Я надеюсь, что Личка и Ярошик своей работой откроют двери в Россию для всех сильных чешских футболистов и тренеров. Хочу пожелать им удачи и хотелось бы тоже поработать в России однажды», — заявил Томаш Чижек Metaratings.ru.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что главный тренер команды Марцел Личка действительно близок к уходу на аналогичную должность в «Динамо».

Сообщается, что «Оренбург» почти завершил переговоры с Ярошиком, который в скором времени официально займет должность.

Источник: Metaratings
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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