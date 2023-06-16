Хавбек «Урала» Газинский пропустит начало сезона-2023/24

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал о сроках восстановления полузащитника Юрия Газинского.

— Юрий Газинский пропустил почти всю весеннюю часть чемпионата из-за травмы плеча. Когда он вернется в строй?

— Юры нам, конечно, не хватало. Осенью он забивал в трех матчах РПЛ кряду. Оформил дуль в кубковой игре с «Сочи». Но что поделать... Существенная потеря. Рассчитываем, что Газинский вернется в строй в конце июля или в августе. Первые туры нового чемпионата он, видимо, пропустит.

Газинский получил травму плечевого сустава в матче 23-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2), который состоялся 15 апреля. 24 апреля пресс-служба «Урала» сообщила, что хавбек успешно перенес операцию на плече.