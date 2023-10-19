Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:19

Тормена рассказал, что хотел бы увидеть матч Россия — Бразилия

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился мнением об уровне футбола в России на фоне международного отстранения.

«Мне очень нравится местный футбол и уровень игр. Обидно, что некоторые талантливые игроки не могут участвовать в международных турнирах, ведь все молодые воспитанники «Краснодара», о которых ты говоришь, могли бы стать еще сильнее, если бы сейчас играли в еврокубках. Но я уверен, что в ближайшем будущем все встанет на свои места», — приводит Metaratings.ru слова игрока.

Также Тормена заявил о желании увидеть матч между национальными командами России и Бразилии.

«Я хочу увидеть этот матч, это была бы интересная игра. Не знаю, возможно ли организовать такую встречу, но надеюсь, что скоро мы сможем увидеть такой матч», — добавил он.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия в международных соревнованиях. В октябре россияне провели две товарищеские встречи — с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-krasnodara-tormena-khotel-by-uvidet-match-rossiya-braziliya-296575/
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Защитник «Авангарда» Гуляев прокомментировал свою зарплату по новому контракту
«Сколько тебе заплатили, чтобы ты принял бой?!» Горячая пресс-конференция перед UFC 294
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Немецкий тренер Темель: «Чалов может заиграть в любой лиге Европы»