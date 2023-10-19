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Сегодня, 21:31

Белоголовцев: «Промес держит свой уровень, но другие легионеры «Спартака» не очень хороши»

Алина Савинова
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Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился мнением об игре форварда московской команды Квинси Промеса в текущем сезоне РПЛ.

«Промес плохо стартовал в этом сезоне? Нет. Мне кажется, Промес свой уровень поддерживает. Но ему не очень уютно играть впереди. Потому что у него нет какого-то серьезного партнера большого, которым был Соболев до этого времени. Промес, мне кажется, свой уровень держит, но другие игроки, легионеры, мне кажется, не очень хороши в последнее время, — цитирует Белоголовцева Metaratings.ru.

В этом сезоне 31-летний Промес провел 15 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 17 очков за 11 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/belogolovcev-promes-derzhit-uroven-no-drugie-legionery-spartaka-ne-ochen-khoroshi-296584/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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