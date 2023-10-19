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Сегодня, 19:14

Немецкий тренер Темель: «Чалов может заиграть в любой лиге Европы»

Алина Савинова
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Бывший ассистент Гильермо Абаскаля по «Базелю» Месут Темель заявил, что поддерживает общение с нападающим ЦСКА Федором Чаловым.

«Мы продолжаем общаться с Федором. Чалов очень хорош, идеальный нападающий. Не исключаю, что в одно из следующих трансферных окон он вполне может уехать в Европу. Да, речь не про топ-клубы, но про хорошие средне команды, где он будет регулярно играть, после чего сможет пойти на повышение. Федор — физически очень сильный игрок, он сможет выступать в любом европейском чемпионате. Плюс он молодой, очень быстро учится и является позитивным человеком. Чалов не ищет и не притягивает какой-то негатив, только положительные эмоции», — приводит «РБ Спорт» слова Темеля.

Немецкий тренер работал с Чаловым в «Базеле». Россиянин выступал за швейцарскую команду на правах аренды в 2022 году.

В текущем сезоне 25-летний форвард провел за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nemetskij-trener-chalov-mozhet-zaigrat-v-lyuboj-lige-evropy/
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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