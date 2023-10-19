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Сегодня, 14:37

Тормена рассказал об отношении к негативным комментариям по поводу своего перехода в клубы РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена рассказал об отношении к негативным комментариям по поводу своего перехода в российский клуб.

«Я не очень обращаю внимание на такие вещи. Это политические проблемы, которые не должны мешать футболу. Я больше думал о том, что мы можем выигрывать титулы. Это же классно — пытаться вписать свое имя в историю клуба», — приводит слова Тормена Metaratings.ru.

27-летний бразилец присоединился к «Краснодару» в августе 2023 года. За клуб он провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/tormena-o-perekhode-v-krasnodar-politicheskie-problemy-ne-dolzhny-meshat-futbolu-296450/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Витор Тормена
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