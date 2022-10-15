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Сегодня, 12:45

«Торпедо» — «Локомотив»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

Сергей Ревенко
Корреспондент
Педринью.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 15 октября , состоится матч 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Торпедо» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в сезоне-2014/15, когда «Торпедо» возвращалось в премьер-лигу. Тогда «Локо» дважды обыграл соперника — 1:0 и 2:0. «Локо» не выигрывал в РПЛ нынешнего сезона с августа — пять матчей кряду.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Торпедо» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 14:00. Лужники (9-е поле) (Москва)
Торпедо М
Локомотив

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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