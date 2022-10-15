«Торпедо» — «Локомотив»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В субботу, 15 октября , состоится матч 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Торпедо» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в сезоне-2014/15, когда «Торпедо» возвращалось в премьер-лигу. Тогда «Локо» дважды обыграл соперника — 1:0 и 2:0. «Локо» не выигрывал в РПЛ нынешнего сезона с августа — пять матчей кряду.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Торпедо» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru