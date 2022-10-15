Булыкин заявил, что «Локомотив» сильно подавлен, но является фаворитом в матче с «Торпедо»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча железнодорожников с «Торпедо» в 13-м туре РПЛ.

«Это дерби будет очень важным. Обе команды находятся внизу турнирной таблицы, и им позарез нужны очки. В «Локомотиве» собраны мастеровитые футболисты, но команда психологически подавлена. В любом случае фаворитами в матче являются железнодорожники. Сильно скажется уход Циннбауэра на «Локомотив»? Посмотрим, смог ли Федоров хорошо подготовить команду. Футболисты сами должны проявить уважение к себе, к болельщикам и хорошо сыграть с «Торпедо». Опускаться ниже уже некуда», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Матч «Торпедо» — «Локомотив» состоится 15 октября в «Лужниках». Начало — в 14.00 (мск). «Локомотив» после 12 туров идет на 14-м месте, «Торпедо» — последнее.